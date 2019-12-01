Autoridades destruyen dos laboratorios clandestinos en Durango

Durango, Durango, a 2 de marzo 2026.- Personal de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) localizó e inhabilitó dos laboratorios clandestinos dedicados a la producción de sustancias ilegales sintéticas en las inmediaciones del poblado La Galancita, Durango.
De acuerdo con información oficial, ambos laboratorios en Durango fueron inhabilitados para evitar la reutilización de sus equipos en la fabricación de sustancias ilícitas.
Además, se dio a conocer que en el operativo, la Marina decomisó una vasta cantidad de precursores químicos, equipo industrial y producto terminado:
- Laboratorio 1: Se localizaron precursores como ácido clorhídrico (mil litros), ciento litros de gasolina, dos mil 200 litros de cloro, 200 litros de tolueno, 600 litros de solvente, 600 litros de alcohol bencílico, mil 900 kilogramos de carbón, mil kilogramos de sosa cáustica y una caja de mil kilogramos de cianuro. También se decomisaron cuatro reactores, dos molinos de aluminio, 23 tanques de gas LP de 30 litros,
un colador, cuatro cuadritanques de mil 200 litros y tres tinas de 600 litros.
- Laboratorio 2: En este punto se hallaron 200 kilogramos de presunto “cristal” (producto terminado), 300 litros de ácido fórmico, mil 750 litros de precursor P2P, 300 litros de alcohol, 20 litros de gasolina, 60 kilogramos de cianuro. También se decomisó un reactor, un destilador, dos condensadores, cuatro cilindros de gas de 30 kilogramos, tres cilindros de 50 kilogramos.
Las autoridades estima que estos dos aseguramientos representa un golpe económico a las estructuras logísticas del crimen organizado de aproximadamente 21 millones 404 mil 917 pesos.