Autoridades desmienten presencia de un cadáver ensobre carretera Panamericana; eran restos óseos, aseguran

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Enero de 2026 a las 13:39:20

Apaseo el Grande, Guanajuato, a 15 de enero 2026.- Lo que al inicio se había reportado como restos humanos en el municipio de Apaseo el Grande, Guanajuato, resultó ser restos óseos localizados por las autoridades tras un reporte a través de la línea de emergencias 911.

El suceso tuvo lugar la mañana de este jueves a un costado de la carretera Panamericana con dirección hacia Querétaro a la altura de la comunidad San José de llano, perteneciente a esta localidad.

Elementos municipales acudieron a la zona y confirmaron el hallazgo de partes óseas.

Se presume que la fauna de la zona lo sacó del punto donde inicialmente fueron dejados.

Agentes de investigación criminal y peritos trabajaron en coordinación para iniciar el acta correspondiente y determinar de acuerdo al análisis forense identidad de la víctima.