Autoridades desmienten presencia de un cadáver ensobre carretera Panamericana; eran restos óseos, aseguran

Autoridades desmienten presencia de un cadáver ensobre carretera Panamericana; eran restos óseos, aseguran
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Enero de 2026 a las 13:39:20
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Apaseo el Grande, Guanajuato, a 15 de enero 2026.- Lo que al inicio se había reportado como restos humanos en el municipio de Apaseo el Grande, Guanajuato, resultó ser restos óseos localizados por las autoridades tras un reporte a través de la línea de emergencias 911. 

El suceso tuvo lugar la mañana de este jueves a un costado de la carretera Panamericana con dirección hacia Querétaro a la altura de la comunidad San José de llano, perteneciente a esta localidad.

Elementos municipales acudieron a la zona y confirmaron el hallazgo de partes óseas.

Se presume que la fauna de la zona lo sacó del punto donde inicialmente fueron dejados. 

Agentes de investigación criminal y peritos trabajaron en coordinación para iniciar el acta correspondiente y determinar de acuerdo al análisis forense identidad de la víctima.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Aprehenden a tres presuntos responsables de lesiones calificadas y amenazas, en Venustiano Carranza, Michoacán
Despliegan a más de 600 elementos de seguridad estatal y federal en Hidalgo, ante ola de violencia
Hallan cadáver maniatado en tenencia de Tarímbaro, Michoacán
Choca contra el muro de contención en la carretera a Tequisquiapan en El Marqués, Querétaro
Más información de la categoria
Choca contra el muro de contención en la carretera a Tequisquiapan en El Marqués, Querétaro
En Tingambato, Michoacán detiene la GC a seis sujetos, traían rifles de asalto y ropa táctica 
Rescate contrarreloj en la Tierra Caliente: fuerzas federales y estatales liberan a secuestrado tras 20 días en manos de criminales en Apatzingán, Michoacán 
Muere hombre tras explotarle artefacto improvisado en Aquila, Michoacán
Comentarios