Autoridades de los tres niveles continúan con operativos en Coahuayana, Michoacán 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Diciembre de 2025 a las 11:46:07

Coahuayana, Michoacán, 7 de diciembre del 2025.- Luego de los lamentables hechos registrados en este municipio de Coahuayana, Michoacán, mismos que dejaron cinco muertos y varios heridos, autoridades de los tres niveles de Gobierno, continúan con las investigaciones y trabajos de inteligencia y vigilancia.

Al respecto se informó que se siguen las labores en el municipio de Coahuayana, reforzando la estrategia de seguridad y el trabajo coordinado con autoridades federales.

El operativo permanece activo para proteger a la población, mantener el control del área y respaldar las investigaciones tras los hechos registrados.

Las acciones interinstitucionales y las diligencias de investigación continúan en la zona para identificar y detener a los responsables.