Autoridades de los tres niveles continúan con operativos en Coahuayana, Michoacán 

Autoridades de los tres niveles continúan con operativos en Coahuayana, Michoacán 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Diciembre de 2025 a las 11:46:07
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Coahuayana, Michoacán, 7 de diciembre del 2025.- Luego de los lamentables hechos registrados en este municipio de Coahuayana, Michoacán, mismos que dejaron cinco muertos y varios heridos, autoridades de los tres niveles de Gobierno, continúan con las investigaciones y trabajos de inteligencia y vigilancia.

Al respecto se informó que se siguen las labores en el municipio de Coahuayana, reforzando la estrategia de seguridad y el trabajo coordinado con autoridades federales. 

El operativo permanece activo para proteger a la población, mantener el control del área y respaldar las investigaciones tras los hechos registrados.

Las acciones interinstitucionales y las diligencias de investigación continúan en la zona para identificar y detener a los responsables.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Enfrentamiento deja cinco civiles armados abatidos en Nuevo León; rescatan a persona privada de la libertad
Arrestan a dueño de Transportes Unidos Mexicanos en Estados Unidos; cuenta con seis órdenes de aprehensión en México
Pirotecnia en Michoacán, un peligro latente en cada fiesta
Bomberos de Zitácuaro, Michoacán, atienden incendio de pirotecnia
Más información de la categoria
Enfrentamiento deja cinco civiles armados abatidos en Nuevo León; rescatan a persona privada de la libertad
Arrestan a dueño de Transportes Unidos Mexicanos en Estados Unidos; cuenta con seis órdenes de aprehensión en México
Apatzingán y Nueva Italia registran nuevo envenenamiento de perros; colectivos demandan justicia y cárcel para agresores
Pirotecnia en Michoacán, un peligro latente en cada fiesta
Comentarios