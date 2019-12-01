Autoridades de los tres niveles continúan con operativos en Coahuayana, Michoacán 

Coahuayana, Michoacán, 7 de diciembre del 2025.- Luego de los lamentables hechos registrados en este municipio de Coahuayana, Michoacán, mismos que dejaron cinco muertos y varios heridos, autoridades de los tres niveles de Gobierno, continúan con las investigaciones y trabajos de inteligencia y vigilancia.
Al respecto se informó que se siguen las labores en el municipio de Coahuayana, reforzando la estrategia de seguridad y el trabajo coordinado con autoridades federales.
El operativo permanece activo para proteger a la población, mantener el control del área y respaldar las investigaciones tras los hechos registrados.
Las acciones interinstitucionales y las diligencias de investigación continúan en la zona para identificar y detener a los responsables.