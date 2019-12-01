Aprehenden a presunto responsable de abuso sexual y violación, en agravio de su sobrina

Apatzingán, Michoacán, a 17 de febrero 2026.- Alfredo “N”, quien es señalado de su posible relación en los delitos de abuso sexual y violación, cometidos en agravio de su sobrina durante un lapso de 14 años, fue aprehendido por la FGE.

Sobre el particular se informó que con base en los autos contenidos en la Carpeta de Investigación, en el 2011, cuando víctima tenía 9 años, Alfredo “N” la agredió sexualmente, conducta que se prolongó hasta el 15 de abril del 2025, bajo la amenaza de abusar de su hermana menor o sus primas, si contaba lo acontecido.

Derivado de lo anterior, fue presentada una denuncia ante el agente del Ministerio Público de la Región de Apatzingán, que integró la Carpeta de Investigación y dio inicio con las diligencias correspondientes que llevaron a la detención de Alfredo “N”, en cumplimiento a una orden de aprehensión.

Tras su detención, Alfredo “N” fue puesto a disposición de la autoridad jurisdiccional, que en próximas horas habrá de resolver su situación legal.