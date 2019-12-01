Mujer pierde la vida tras caer del Puente del Amor en León, Guanajuato

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Enero de 2026 a las 10:41:37

León, Guanajuato, 19 de enero del 2026.- La noche de este domingo se registró un hecho fatal en la ciudad de León, luego de que una mujer perdiera la vida tras arrojarse desde el conocido Puente del Amor.

Tras el reporte al sistema de emergencias 911, autoridades implementaron un operativo de seguridad en la zona del Malecón del Río. Elementos de la Policía Municipal acudieron al sitio y confirmaron que la mujer ya no contaba con signos vitales.

El área fue acordonada conforme a los protocolos para preservar la escena, mientras personal de la Fiscalía General del Estado inició las diligencias periciales correspondientes. Como parte del operativo, los accesos al Malecón permanecieron cerrados en ambos sentidos a la altura del puente.

Se esperaba el arribo del Servicio Médico Forense para el levantamiento del cuerpo y su traslado al anfiteatro, donde se realizará la necropsia de ley. Las autoridades mantienen el resguardo del sitio en tanto concluyen las investigaciones.