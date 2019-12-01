Muere peatón al ser arrollado en la autopista Morelia-Pátzcuaro

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Enero de 2026 a las 10:33:15

Huiramba, Michoacán, 19 de enero del 2026.- Víctima de las lesiones que sufrió al ser arrollado cuando intentaba cruzar la autopista Morelia-Pátzcuaro a la altura del municipio de Huiramba, Michoacán, un hombre perdió la vida.

Al respecto se informó que autoridades policiacas y servicios de emergencia fueron alertados de que en la referida carretera en esta demarcación, una persona había sido atropellada.

Al sitio acudieron elementos de la Guardia Nacional así como de Protección Civil, estos últimos quienes conformaron la muerte dentro un individuo situación por la que se solicitó la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la FGE quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo, mismo que fue llevado al Semefo para los efectos de ley.