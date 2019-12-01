Vuelca y abandona el auto en Paseo de la República, en Querétaro capital

Vuelca y abandona el auto en Paseo de la República, en Querétaro capital
Autor: Tania Monroy / Noventa Grados | Fecha: 19 de Enero de 2026 a las 10:35:45
Querétaro, Querétaro, a 19 de enero 2026.- Esta mañana, servicios de emergencias y elementos de la Guardia Nacional, se movilizaron a Paseo de la República, en donde se reportó la volcadura de un auto.

Fue sobre el kilómetro 10, a la altura de Jurica, en donde el auto volcó, chocó contra unas jacarandas y finalmente quedó destrozado, junto con latas de bebidas embriagantes, en el camellón divisor.

A través de la línea de emergencias 911, se reportó el accidente, de inmediato se movilizaron los rescatistas, sin embargo, al llegar, se percataron que el vehículo estaba abandonado.

La zona fue abanderada por elementos de la Guardia Nacional, quienes acudieron como primeros respondientes a tomar conocimiento.

Noventa Grados
