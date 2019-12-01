Tráiler sale del camino en la carrera Chichimequillas, hay un lesionado

Autor: Tania Monroy / Noventa Grados | Fecha: 19 de Enero de 2026 a las 10:33:42

El Marqués, Querétaro, a 19 de enero 2026.- Servicios de emergencias, se movilizaron a la carretera estatal 500, en el municipio de El Marqués, en donde se reportó la salida de camino de un tráiler.

Fue a la altura de Tierra Blanca, en donde se reportó el accidente, por lo que rápidamente, se movilizaron al lugar, elementos de Protección Civil de El Marqués, para los primeros auxilios.

Una vez en el lugar, realizaron la valoración del operador, quien por las heridas que presentó, lo trasladaron a un hospital para continuar con la atención.

La vialidad fue abanderada por autoridades que acudieron a tomar conocimiento del accidente, que ocasionó además de daños, el cierre parcial de la circulación.