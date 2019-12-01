Tráiler sale del camino en la carrera Chichimequillas, hay un lesionado

Tráiler sale del camino en la carrera Chichimequillas, hay un lesionado
Autor: Tania Monroy / Noventa Grados | Fecha: 19 de Enero de 2026 a las 10:33:42
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

El Marqués, Querétaro, a 19 de enero 2026.- Servicios de emergencias, se movilizaron a la carretera estatal 500, en el municipio de El Marqués, en donde se reportó la salida de camino de un tráiler. 

Fue a la altura de Tierra Blanca, en donde se reportó el accidente, por lo que rápidamente, se movilizaron al lugar, elementos de Protección Civil de El Marqués, para los primeros auxilios.

Una vez en el lugar, realizaron la valoración del operador, quien por las heridas que presentó, lo trasladaron a un hospital para continuar con la atención.

La vialidad fue abanderada por autoridades que acudieron a tomar conocimiento del accidente, que ocasionó además de daños, el cierre parcial de la circulación.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Inicia en el CECAFIS la Formación Inicial de 64 futuros policías en Querétaro
Cae presunto jefe de célula ligada a los Beltrán Leyva en Sinaloa; hay 7 detenidos más
Aseguran fusil de alto calibre y armas largas en Chihuahua
Mujer pierde la vida tras caer del Puente del Amor en León, Guanajuato
Más información de la categoria
José Armando Álvarez Cano, nuevo arzobispo de Morelia tras renuncia de Carlos Garfias
Cae presunto jefe de célula ligada a los Beltrán Leyva en Sinaloa; hay 7 detenidos más
Presencia permanente en Tanhuato tras apología del delito, afirma gobernador de Michoacán
“No venían tropas” en avión militar de Estados Unidos que aterrizó en México: Claudia Sheinbaum
Comentarios