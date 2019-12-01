Automóvil termina volcado tras colisionar con otra unidad en Paseo 5 de Febrero del municipio de Querétaro

Automóvil termina volcado tras colisionar con otra unidad en Paseo 5 de Febrero del municipio de Querétaro
Autor: Tania Monroy / Noventa Grados | Fecha: 20 de Septiembre de 2025 a las 14:09:37
Querétaro, Querétaro, a 20 de septiembre de 2025.- Servicios de emergencias y elementos policiales, se movilizaron a laterales de Paseo 5 de Febrero, en donde se reportó un choque con volcadura.

Fue a la altura a Carrillo, en donde se registró el accidente, luego de que uno de los involucrados no respetara el semáforo en rojo. 

Tras la colisión, se dio parte a los servicios de emergencias, quienes al llegar realizaron la valoración de los involucrados, sin que alguno se reportara con heridas graves.

La zona fue abanderada, por parte de elementos policiales, quienes acudieron como primeros respondientes a tomar conocimiento del accidente.

Noventa Grados
