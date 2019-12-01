Automóvil se vuelca sobre circuito Cerro del Tambor en Querétaro capital

Autor: Tania Monroy / Noventa Grados | Fecha: 2 de Diciembre de 2025 a las 14:33:56

Querétaro, Querétaro, a 2 de diciembre 2025.- Elementos de la Policía Municipal de Querétaro, tomaron conocimiento de la salida de camino y volcadura de un auto, que se registró la tarde de este martes, en Circuito Cerro del Tambor.

Fue poco antes de la incorporación a Pirineos, en donde el auto perdió el control, luego de un presunto cerrón de otro vehículo.

Aunado a la velocidad en el que transitaba, el conductor del auto perdió el control del volante, lo que ocasionó que se saliera del camino y volcara en las vías férreas.

Servicios de emergencias se movilizaron al lugar del accidente y tras valorar al conductor, determinaron que presentaba heridas leves, por lo que no iba a requerir traslado a un hospital.

La vialidad fue abanderada por autoridades, que acudieron a tomar conocimiento y con el apoyo de la grúa, se realizaron maniobras para retirar el vehículo accidentado.