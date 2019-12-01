Automóvil embiste a peregrinación en Hidalgo, Nuevo León; hay 8 lesionados

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Diciembre de 2025 a las 22:54:21

Hidalgo, Nuevo León, a 8 de diciembre de 2025.- Una peregrinación que avanzaba hacia una iglesia de Hidalgo, Nuevo León, fue arrollada por un vehículo la madrugada de este lunes, dejando ocho personas heridas. El hecho se registró alrededor de las 4:00 horas sobre la calle Bravo, en la zona Centro del municipio.

Tras el reporte, elementos de Protección Civil de Hidalgo, junto con personal de Mina y Abasolo, acudieron al sitio para auxiliar a los afectados.

Al llegar, localizaron a varios peregrinos sobre la cinta asfáltica con distintos tipos de lesiones, por lo que iniciaron su estabilización y posterior traslado a hospitales del área metropolitana.

La zona fue acordonada para permitir las labores de emergencia y evitar nuevos riesgos. Asimismo, las autoridades municipales comenzaron la recopilación de testimonios y la revisión de cámaras de seguridad con el fin de ubicar al conductor de un automóvil guinda que huyó tras el impacto, y quien es el responsable del incidente.

De manera preliminar, se presume que el automovilista circulaba a exceso de velocidad, aunque esta versión será confirmada mediante las investigaciones.

Las autoridades hicieron un llamado a extremar precauciones durante actividades religiosas en vía pública y solicitaron a la ciudadanía aportar cualquier información que ayude a localizar al responsable.