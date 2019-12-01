Automóvil cae dentro de un desnivel en plaza comercial en obra negra de la capital queretana; hay 2 heridos

Automóvil cae dentro de un desnivel en plaza comercial en obra negra de la capital queretana; hay 2 heridos
Autor: Tania Monroy / Noventa Grados | Fecha: 19 de Julio de 2026 a las 16:29:15
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Querétaro, Querétaro, a 19 de julio de 2026.- Al menos dos personas resultaron lesionadas, luego de un incidente que se registró, dentro de una obra negra, que se encuentra entre Paseo Constituyentes y la calle El Jacal, en donde un auto cayó dentro de un desnivel, quedando con importantes daños materiales. 

Fue en la colonia La Granja, en donde se registró el accidente, que de acuerdo a la información obtenida, dos personas que vendían a bordo del auto, ingresaron a la obra negra, con la finalidad de que alguno hiciera de sus necesidades fisiológicas.

Sin embargo, al momento de ingresar, el conductor no se percató del desnivel, eso ocasionó que cayeran y el auto quedara con las llantas arriba.

A la zona acudieron los servicios de emergencias, quienes al llegar, valoraron a las dos personas, posteriormente, trasladaron a un adulto mayor al hospital, para continuar con la atención.

La zona fue abanderada, por elementos de la Policía Municipal, quienes acudieron a tomar conocimiento del accidente, que dejó importantes daños materiales.

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