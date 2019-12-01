Auto pierde el control, sale del camino y vuelca en el libramiento Norponiente de Querétaro

Auto pierde el control, sale del camino y vuelca en el libramiento Norponiente de Querétaro
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Febrero de 2026 a las 11:19:01
Querétaro, Querétaro, 10 de febrero del 2026.- Daños materiales, fue lo que dejó una salida de camino y volcadura de un auto, que se registró, la mañana de este martes en el libramiento Norponiente.

Fue a la altura de Santa Rosa Jáuregui, en donde el vehículo perdió el control, por el presunto exceso de velocidad en el que transitaba, lo que ocasionó que el auto saliera de la cinta asfáltica.

Al salirse del camino, el auto quedó volcado en zona cerril, quedando con importantes daños materiales en su carrocería.

A la zona se movilizaron los servicios de emergencias, quienes al llegar, valoraron al conductor y único ocupante y determinaron que no presentaba heridas que requiriera su traslado a un hospital.

