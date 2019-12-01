Sheinbaum adelanta que su reforma electoral mantendrá las minorías y reducirá costos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Febrero de 2026 a las 12:01:02

Ciudad de México, 10 de febrero del 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que este mes enviará al Congreso de la Unión la iniciativa de reforma electoral que, aseguró, preservará la representación de las minorías, pero pondrá énfasis en que quienes aspiren a un cargo legislativo obtengan respaldo directo en las urnas.

Desde Palacio Nacional, en su tradicional conferencia matutina, la mandataria federal explicó que la propuesta forma parte de los compromisos asumidos en sus primeros 100 puntos de gobierno y tiene como uno de sus objetivos centrales fortalecer la legitimidad del Poder Legislativo a través del voto ciudadano.

Sheinbaum Pardo detalló que el planteamiento busca que diputadas, diputados, senadoras y senadores compitan por el respaldo popular, sin eliminar los mecanismos que permiten la representación de fuerzas políticas minoritarias.

Asimismo, la iniciativa contempla una reducción al gasto que implica la organización de los procesos electorales, los cuales calificó como costosos para el país, además de un mayor control y fiscalización del uso de recursos públicos y privados.

Finalmente, la presidenta señaló que la reforma también pretende ampliar los mecanismos de participación ciudadana, con el fin de fortalecer la democracia participativa y permitir una mayor intervención de la población en decisiones relevantes.