Confirman localización de María Fernanda Guerrero tras cateo a vivienda de ex policía en Puebla; iba para el año de estar desaparecida

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Febrero de 2026 a las 11:51:57
Puebla, Puebla, 10 de febrero del 2026.- Autoridades confirmaron la localización de María Fernanda Guerrero Barajas, joven reportada como desaparecida desde el 3 de marzo de 2024, luego de que restos humanos hallados en un domicilio particular fueran identificados como pertenecientes a ella en la ciudad de Puebla.

El hallazgo se dio tras un cateo realizado en la vivienda de un ex elemento de la Policía Estatal, identificado como Alejandro “N”, ubicada en la colonia Lomas de Coyopotrero.

De manera preliminar se informó que los restos fueron localizados enterrados dentro del inmueble durante una diligencia efectuada el viernes 6 de febrero.

El ex policía fue detenido desde noviembre de 2025, señalado como principal sospechoso en el delito de desaparición forzada relacionado con el caso. La intervención en su domicilio se llevó a cabo bajo total reserva, por lo que durante varios días no se emitió información oficial sobre los resultados del cateo.

Fue hasta este lunes 9 de febrero cuando la Comisión de Búsqueda de Personas actualizó el estatus de María Fernanda en su boletín oficial, marcándola como “localizada”, sin ofrecer mayores detalles sobre las circunstancias del hallazgo.

María Fernanda desapareció junto con su amiga Diana Estrella, cuyo paradero continúa sin ser informado públicamente. Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones correspondientes.

