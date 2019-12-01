Encuentran almacén de huachicol en base del transporte público en Jiutepec, Morelos

Encuentran almacén de huachicol en base del transporte público en Jiutepec, Morelos
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Febrero de 2026 a las 12:47:24
Jiutepec, Morelos, a 10 de febrero 2026.- Personal de seguridad federal encontró un almacén de combustible robado, mejor conocido como huachicol, dentro de la base de la ruta 16 del transporte público de Jiutepec, Morelos.

Según las autoridades, fueron denuncias ciudadanas las que llevaron a que la Fiscalía General de la República (FGR), cateara en el inmueble ubicado en la colonia Josefa Ortiz de Domínguez.

Dentro del sitio los uniformados hallaron un tanque con capacidad de 25 mil litros, que contenía alrededor de 2 mil litros de aparente diésel.

De igual forma, encontraron libretas y blocks de información, así como dinero en efectivo y una computadora. Todo lo anterior fue asegurado.

De igual forma, las autoridades tomaron el control del inmueble que quedó bajo resguardo de personal de la Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano de Jiutepec, Morelos.

Noventa Grados
