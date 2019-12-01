Michoacán reduce 35.8 % el promedio diario de homicidio doloso

Michoacán reduce 35.8 % el promedio diario de homicidio doloso
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Febrero de 2026 a las 11:31:01
Morelia, Michoacán, 10 de febrero de 2026.- El promedio diario de homicidio doloso disminuyó un 35.8 por ciento en Michoacán, reflejo de que el esquema de seguridad, de acuerdo con datos de la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa Franco.

Durante la Conferencia del Pueblo, se realizó una comparación de enero de 2025 con el mismo mes de este año, la entidad se colocó entre los 26 estados del país que redujeron su promedio diario.

Con 86 víctimas de este delito durante el primes mes de este año, la entidad ubicó fuera de los siete estados del país que concentraron el 50.6 por ciento del total de homicidios dolosos en México.

Figueroa Franco informó que a nivel nacional el promedio diario de homicidio doloso pasó de 86.9 en septiembre de 2024 a 50.9 en enero de 2026, lo que significa 36 delitos menos.

