Servicio Social: Solicitan apoyo ciudadano para identificar a un hombre localizado sin vida en Villas del Pedregal, de Morelia, Michoacán 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Febrero de 2026 a las 12:12:48

Morelia, Michoacán, a 10 de febrero 2026.- Autoridades de la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) solicita el apoyo de la sociedad en general para lograr la identificación de un hombre localizado sin vida el pasado 7 de febrero, en la calle Sexta, esquina con calle Ocho, del fraccionamiento Villas del Pedregal, en el municipio de Morelia.

Sobre el particular se informó que la víctima de homicidio tenía una edad aproximada de entre 30 y 35 años, estatura de 1.73 metros, tez clara y cabello negro. Como señas particulares, presentaba rostro ovalado, frente alta y ancha, cejas pobladas y separadas, ojos grandes de forma almendrada y color café, nariz grande y curvada, así como mentón oval. Sus pabellones auriculares eran grandes, de forma triangular y con lóbulo separado. Contaba con dentadura completa, barba rasurada y bigote mediano.

Al momento de su localización, el hombre vestía sudadera color gris, pantalón de mezclilla azul, bóxer blanco, calcetines negros, tenis negros y cinturón color caqui.

La FGE exhorta a cualquier persona que cuente con información que permita establecer la identidad de la víctima, a comunicarse con la Fiscalía Especializada en Homicidio Doloso, al teléfono 443 299 6701, donde se garantiza absoluta confidencialidad.