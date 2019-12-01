Tras cateo en La Piedad, Michoacán aseguran dos vehículos con reporte de robo y contenedores con presunto hidrocarburo

Tras cateo en La Piedad, Michoacán aseguran dos vehículos con reporte de robo y contenedores con presunto hidrocarburo
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Febrero de 2026 a las 12:06:36
La Piedad, Michoacán, a 10 de febrero 2026.- Como resultado de la cumplimentación de una orden de cateo girada por un Juez de Control, la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), a través de la Fiscalía Regional de La Piedad, aseguró dos unidades con reporte de robo, así como diversos contenedores con sustancia con características propias del hidrocarburo.

Sobre el particular se informó que dichas acción se llevó a cabo en atención a trabajos de investigación que permitieron solicitar ante un Juez de Control la respectiva orden de cateo, misma que fue otorgada conforme a derecho. En cumplimiento al mandato judicial, personal de la Fiscalía Regional intervino un inmueble ubicado en la calle Prolongación Cáncer, esquina con la calle Ideas Liberales, en la colonia Ciudad del Sol, en La Piedad.

Durante la diligencia fue localizado y asegurado un vehículo marca Ford, tipo F-450, el cual cuenta con reporte de robo, así como un vehículo marca Dodge, tipo RAM, también con reporte de robo. En el mismo lugar fueron aseguradas dos cisternas con capacidad aproximada de 5 mil litros que contenían una sustancia con características propias del hidrocarburo, además de cuatro cisternas con capacidad aproximada de 10 mil litros, de las cuales dos contenían presunto hidrocarburo y dos se encontraban vacías.

Los vehículos y los indicios asegurados fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público, a efecto de continuar con las investigaciones correspondientes y determinar lo conducente conforme a derecho.

