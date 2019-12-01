Auto en llamas y cadáver en su interior sorprende la mañana del domingo en Celaya, Guanajuato

Auto en llamas y cadáver en su interior sorprende la mañana del domingo en Celaya, Guanajuato
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Enero de 2026 a las 09:51:39
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Celaya, Guanajuato, 4 de enero del 2025.- La madrugada del domingo vecinos de la colonia Tierra y Libertad fueron despertados tras observar un vehículo en llamas y posteriormente ver el cuerpo de una persona en la ciudad de Celaya, Guanajuato.

El suceso tuvo lugar alrededor de las 5:00 horas sobre la calle Mazatepec esquina Miacatlán del referido municipio.

Sitio al que autoridades arribaron y confirmaron la existencia del cuerpo de un hombre que estaba recargado en la parte del auto Aveo 

Aunque al inicio se mencionaba que se trataba de un suceso de alto impacto, será la Fiscalía del Estado quienes procesaron el área, determinarán las causas de los hechos, ya que trascendió de manera extraoficial que no se encontraron indicios de violencia.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Ultiman a tiros a un albañil en Apatzingán, Michoacán 
Semar rescata a cuatro personas en riesgo de ahogarse en playa de Guerrero
Ponen en marcha nuevo grupo motorizado de la SSP Michoacán
Auto en llamas y cadáver en su interior sorprende la mañana del domingo en Celaya, Guanajuato
Más información de la categoria
Gran parte de escoltas de Nicolás Maduro murieron durante "el secuestro" de Estados Unidos: Ejército venezolano
Auto en llamas y cadáver en su interior sorprende la mañana del domingo en Celaya, Guanajuato
Dos motociclistas mueren en distintos accidentes viales en la Ciudad de México
Tribunal de Venezuela ordena que Delcy Rodríguez asuma la Presidencia tras arresto de Nicolás Maduro
Comentarios