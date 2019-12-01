Auto en llamas y cadáver en su interior sorprende la mañana del domingo en Celaya, Guanajuato

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Enero de 2026 a las 09:51:39

Celaya, Guanajuato, 4 de enero del 2025.- La madrugada del domingo vecinos de la colonia Tierra y Libertad fueron despertados tras observar un vehículo en llamas y posteriormente ver el cuerpo de una persona en la ciudad de Celaya, Guanajuato.

El suceso tuvo lugar alrededor de las 5:00 horas sobre la calle Mazatepec esquina Miacatlán del referido municipio.

Sitio al que autoridades arribaron y confirmaron la existencia del cuerpo de un hombre que estaba recargado en la parte del auto Aveo

Aunque al inicio se mencionaba que se trataba de un suceso de alto impacto, será la Fiscalía del Estado quienes procesaron el área, determinarán las causas de los hechos, ya que trascendió de manera extraoficial que no se encontraron indicios de violencia.