Aumenta a siete el número de víctimas mortales de accidente en la Siglo XXI

Aumenta a siete el número de víctimas mortales de accidente en la Siglo XXI
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Agosto de 2025 a las 22:02:23
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 17 de agosto de 2025.- Con la muerte de otras dos personas en hospitales, aumenta a siete el número de personas que perdieron la vida tras el accidente del sábado registrado en la autopista Morelia-Lázaro Cárdenas (Siglo XXI).

Como se diera a conocer en este medio de comunicación, la mañana del sábado 16 de agosto, se registró un choque entre una camioneta del servicio público de Lázaro Cárdenas y una de carga en el kilómetro 127 de la referida carretera.

Como resultado del choque en el lugar quedaron sin vida Patricia, sus hijos Dylan Raúl, Karime Nicole y el chofer de la camioneta de carga de nombre Raúl Javier P.

Mientras que el hospital fallecieron el esposo de Patricia, Raúl y sus cuñadas Liliana y Silvia, con lo que suman siete personas fallecidas a causa del percance.

Es de mencionar que aún hay dos personas más que reciben atención médica.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Hombre es asesinado a las afueras de la plaza de toros en Tarímbaro, Michoacán
Quitan la vida a un joven en la colonia Quinta San Miguel en Zamora, Michoacán 
Se incendia camioneta en Zitácuaro, Michoacán; solo hay daños materiales
Balean a dos personas en la colonia Misión del Valle de Morelia, Michoacán; una falleció, la otra está herida
Más información de la categoria
Inaugura Claudia Sheinbaum Unidad Médica Familiar del IMSS en Ecatepec, Estado de México
Grupo en la mira de EEUU patrulla el Occidente de Michoacán, con camionetas artilladas y armas de cientos de miles de pesos, a 15 minutos de la Presidencia de Tocumbo
Ayuntamiento de Pátzcuaro llevará la Noche de Muertos a la Embajada de España
Legado de Homero Gómez, el Defensor de la Monarca, se convierte en protesta digital global: Plasman su memoria en arte digital
Comentarios