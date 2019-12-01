Aumenta a siete el número de víctimas mortales de accidente en la Siglo XXI

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Agosto de 2025 a las 22:02:23

Morelia, Michoacán, a 17 de agosto de 2025.- Con la muerte de otras dos personas en hospitales, aumenta a siete el número de personas que perdieron la vida tras el accidente del sábado registrado en la autopista Morelia-Lázaro Cárdenas (Siglo XXI).

Como se diera a conocer en este medio de comunicación, la mañana del sábado 16 de agosto, se registró un choque entre una camioneta del servicio público de Lázaro Cárdenas y una de carga en el kilómetro 127 de la referida carretera.

Como resultado del choque en el lugar quedaron sin vida Patricia, sus hijos Dylan Raúl, Karime Nicole y el chofer de la camioneta de carga de nombre Raúl Javier P.

Mientras que el hospital fallecieron el esposo de Patricia, Raúl y sus cuñadas Liliana y Silvia, con lo que suman siete personas fallecidas a causa del percance.

Es de mencionar que aún hay dos personas más que reciben atención médica.