Aumenta a 8 número de víctimas fatales por “sueros vitaminados” en Sonora

Aumenta a 8 número de víctimas fatales por “sueros vitaminados” en Sonora
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Abril de 2026 a las 07:47:30
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Hermosillo, Sonora, a 8 de abril 2026.- Aumento a 8 la cifra de víctimas fatales derivadas del suministro de “sueros vitaminados” en una clínica de la colonia Jesús García en Hermosillo, Sonora, según confirmaron las autoridades.

Cabe señalar que, además de las personas fallecidas por el procedimiento médico, otro paciente permanece hospitalizado y dos más ya fueron dados de alta.

Todos los pacientes declararon presentar los mismos síntomas tras recibir soluciones intravenosas en dicho establecimiento sanitario.

Por su parte, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJE) activó una alerta de búsqueda a nivel nacional e internacional para localizar a Jesús Maximiano Verduzco Soto, médico de 65 años, señalado por su responsabilidad en los hechos.

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