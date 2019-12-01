Aumenta a 10 el número de víctimas mortales por impacto de tren con autobús de pasajeros en el Edomex

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Septiembre de 2025 a las 22:42:17

Atlacomulco, Estado de México, 8 de septiembre del 2025. – El número de víctimas mortales por el choque entre un tren y un autobús de pasajeros de doble piso en la carretera federal Atlacomulco–Maravatío subió a diez, confirmó este lunes el coordinador de Protección Civil estatal, Adrián Hernández Romero.

El accidente ocurrió por la mañana de este lunes en la zona industrial de Atlacomulco; de acuerdo con el reporte oficial, 41 personas resultaron lesionadas: cuatro están en estado grave, 16 con heridas de consideración y 21 con lesiones menores.

Dos de los heridos fueron trasladados en helicóptero al hospital Adolfo López Mateos, en Toluca, mientras que el resto recibe atención en clínicas de Atlacomulco, Ixtlahuaca y Jocotitlán.

El autobús, perteneciente a la línea Herradura de Plata, transportaba a 51 pasajeros al momento del impacto.

El conductor fue detenido y su situación legal será definida por las autoridades competentes. En tanto, la empresa ferroviaria Canadian Pacific Kansas City (CPKC) informó que trabaja en liberar la vía y señaló que el chofer del autobús intentó ganarle el paso al tren.

Imágenes difundidas en redes sociales mostraron a personas auxiliando a los pasajeros atrapados, algunos de los cuales tuvieron que salir por el techo de la unidad.