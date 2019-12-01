Atropellan a adulto mayor en Zamora, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Diciembre de 2025 a las 13:00:21

Zamora, Michoacán, a 2 de diciembre 2025.- Un adulto mayor que viajaba en su bicicleta resultó con algunos raspones en distintas partes del cuerpo al ser arrollado por un tráiler, cuyo conductor permaneció en el sitio.

El percance ocurrió antes de las 10:15 de este martes, en el cruce de las Avenidas Juárez y Del Bosque, donde llegaron elementos de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal para asegurar el lugar y agilizar la vialidad.

Paramédicos de Rescate se encargaron de brindarle los primeros auxilios al señor Ramiro A., C., de 91 años de edad, vecino de la zona Centro, el cual por fortuna no requirió ser hospitalizado, ya que las lesiones que presentaba no ponen en riesgo su integridad física.

El afectado viajaba a bordo de una bicicleta color rosa con negro, la cual quedó de bajo de la pesada unidad de la marca Kenworth color azul, con placas 93-BC-9K del servicio público federal, cuyo conductor fue requerido mientras se deslindan responsabilidades.