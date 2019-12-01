Atiende la Policía Morelia reporte de presunta privación de la libertad en el Deportivo Bicentenario; resultó falsa alarma

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Noviembre de 2025 a las 19:33:40

Morelia, Michoacán, a 10 de noviembre de 2025.- Elementos de la Policía Morelia atendieron una supuesta “privación de la libertad”, lo que resultó ser una falsa alarma.

Sobre el particular se informó que agentes de la Policía Morelia se movilizaron de inmediato tras recibir un reporte ciudadano sobre la presencia de personas aparentemente armadas en las inmediaciones del Deportivo Bicentenario.

Al arribar al lugar, los uniformados ubicaron a un grupo de jóvenes que, sin las precauciones adecuadas, realizaban la grabación de un proyecto escolar en el espacio público, utilizando objetos que simulan armas de fuego.

Dicha situación generó temor entre las personas que se encontraban cerca del sitio, motivo por el cual los jóvenes fueron requeridos y presentados ante el juez cívico, conforme a los protocolos establecidos.