Atiende la Policía Morelia reporte de presunta privación de la libertad en el Deportivo Bicentenario; resultó falsa alarma

Atiende la Policía Morelia reporte de presunta privación de la libertad en el Deportivo Bicentenario; resultó falsa alarma
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Noviembre de 2025 a las 19:33:40
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 10 de noviembre de 2025.- Elementos de la Policía Morelia atendieron una supuesta “privación de la libertad”, lo que resultó ser una falsa alarma.

Sobre el particular se informó que agentes de la Policía Morelia se movilizaron de inmediato tras recibir un reporte ciudadano sobre la presencia de personas aparentemente armadas en las inmediaciones del Deportivo Bicentenario.

Al arribar al lugar, los uniformados ubicaron a un grupo de jóvenes que, sin las precauciones adecuadas, realizaban la grabación de un proyecto escolar en el espacio público, utilizando objetos que simulan armas de fuego.

Dicha situación generó temor entre las personas que se encontraban cerca del sitio, motivo por el cual los jóvenes fueron requeridos y presentados ante el juez cívico, conforme a los protocolos establecidos.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Plan Michoacán: Decomisan un Barret calibre .50 y 11 armas largas de asalto en Huetamo
Vinculan a proceso a tránsito municipal de José Sixto Verduzco, Michoacán, al ser presunto responsable de violación equiparada, cometida en agravio de una adolescente
Accidente vehicular en la carretera Maravatío-Acámbaro de Michoacán deja una persona sin vida
Atiende la Policía Morelia reporte de presunta privación de la libertad en el Deportivo Bicentenario; resultó falsa alarma
Más información de la categoria
Líder estatal del PAN critica el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia
Plan Michoacán incluye construcción de nuevos hospitales en Morelia y Zitácuaro: SSM
Arriban a Morelia 300 militares de los 10 mil 506 elementos que conformarán el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia
Roban 401 equipos de cómputo en asalto al tren en Arteaga, Michoacán: FGR investiga 
Comentarios