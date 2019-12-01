Accidente vehicular en la carretera Maravatío-Acámbaro de Michoacán deja una persona sin vida

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Noviembre de 2025 a las 19:38:05

Maravatío, Michoacán, a 10 de noviembre de 2025.- Un saldo de una persona sin vida fue el que dejó el choque entre dos vehículos, hechos registrados en la carretera Maravatío-Acámbaro.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que a la altura del kilómetro 7+400 de la referida carretera habían chocado un vehículo marca Nissan, tipo Versa, modelo 2005 y un Mercedes Benz modelo 1992.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal, quienes al arribar encontraron colisionados los dos vehículos, y dentro del Nissan el cuerpo sin vida de una persona, situación por la que se solicitó la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el lugar personal de la FGE, quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo e iniciaron las indagatorias que el caso amerita.