Atendieron a dos personas en albergue por escurrimiento de presa en Tequisquiapan 

Querétaro, Querétaro, a 8 de septiembre de 2025.- El coordinador estatal de Protección Civil de Querétaro, Javier Amaya Torres informó que con la evacuación de viviendas en el municipio de Tequisquiapan, por el escurrimiento de la presa Centenario, únicamente dos personas hicieron uso de un albergue habilitado, mientras que el resto optó por ir a casa de algún familiar en dicho municipio.

Reconoció que con los trabajos coordinados de formar institucional se logró evacuar y verificar todos los hogares y comercios, sin que alguno de estos, haya sufrido daños graves, únicamente el ingreso de agua.

“Nada más dos personas ocuparon el albergue, las demás se reubicaron; en estas casas evaluadas, no tuvieron daño, ni tuvieron ingreso de agua, solamente algunos comercios y obviamente, pues el parque La Pila; ahorita ya está retrocediendo el agua”, dijo.

Ante esta situación, afirmó que con el desfogue que realiza la Comisión Nacional del Agua (Conagua), se ha logrado disminuir la capacidad de la presa, y en próximos días esta se encontrará en los niveles óptimos, aunque hasta el momento no representa un riesgo para los tequisquiapanenses.

“Ya la presa Centenario está vertiendo nada más 200 centímetros por arriba de la cortina, esto quiere decir que ya bajó el nivel; entonces la tendencia es que va a bajar porque ya también el afluente del río San Juan también ya bajó”.

Recalcó que la una vez que la Conagua determine que la presa Centenario esté al 75 por ciento de su capacidad, las válvulas de desfogue se irán cerrando, hasta concluir con la operación controlada.

“En cuanto lleguen a su a su punto de control de Conagua estableció para la presa Bicentenario, que es del 75%, se irán cerrando válvulas; en cuanto esté en condiciones que ya no esté vertiendo por arriba de la cortina, se irán cerrando la de poco a poco hasta que llegue a su punto de operación”.