Ataques armados contra congeladoras de Jacona, Michoacán, siembran miedo entre trabajadores y ciudadanos

Jacona, Mich., a 24 de febrero de 2026.- La tarde de este martes, dos empresas procesadoras de fruta de Jacona, Michoacán fueron blanco de ataques armados casi simultáneos, luego de que sujetos desconocidos dispararan contra las fachadas de ambos inmuebles. Aunque no se reportaron personas heridas, trabajadores de las plantas presentaron crisis nerviosas tras los hechos.

De acuerdo con reportes ciudadanos, vecinos y empleados alertaron a los servicios de emergencia al detectar la presencia de hombres armados que intentaban ingresar a las instalaciones y realizaban detonaciones. Ante el riesgo, el personal optó por resguardarse en sus áreas de trabajo, permaneciendo oculto durante varios minutos y saliendo posteriormente de manera gradual, aún con temor de un nuevo ataque.

El primer incidente ocurrió en una congeladora ubicada en la calle Morelos Norte número 190, conocida comercialmente como “Anáhuac”. En el lugar, los agresores dispararon directamente contra la puerta de acceso del personal, dejando al menos nueve impactos visibles en la lámina. En el exterior fueron localizados varios casquillos percutidos de arma corta y fragmentos de proyectiles. Pese a la gravedad del hecho, durante casi dos horas no se registró la presencia de autoridades.

Un segundo ataque se reportó en la calle Ignacio Ramírez, en la colonia Tulipanes, donde la congeladora “Agro Superior” también fue baleada por sujetos que lograron huir tras el atentado. En este caso, arribaron al sitio alrededor de una docena de unidades del Ejército Mexicano, así como un camión blindado, quienes acordonaron la zona tras verificar los daños.

Posteriormente, personal de la Fiscalía Regional de Justicia acudió para realizar las diligencias correspondientes e iniciar las investigaciones que permitan esclarecer los hechos y dar con los responsables.

Hasta la publicación de esta nota, no se había informado sobre personas detenidas ni sobre el móvil de los ataques.