Localizan 6 personas sin vida en Huehuetlán El Grande, Puebla

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Febrero de 2026 a las 22:52:12
Huehuetlán El Grande, Puebla, a 24 de febrero de 2026.- Los cuerpos sin vida de 6 personas, fueron localizados la mañana de este martes en Huehuetlán El Grande, Puebla, por lo que la Fiscalía General del Estado ya inició las investigaciones correspondientes.

Según la información oficial, pobladores del sitio realizaron el reporte a la Policía Municipal, por lo que los elementos se trasladaron al lugar, encontrando los cadáveres con huellas de violencia.

En el sitio, se localizaron cuatro hombres y dos mujeres, quienes tenían impactos por arma de fuego, por lo que se solicitó el arribo de la Policía Estatal, para acordonar el área.

De acuerdo a información de la FGE, durante las diligencias fueron localizados indicios balísticos.

Personal ministerial y pericial se hizo cargo de lo concerniente al procesamiento de la escena y la integración de la carpeta de investigación para esclarecer los hechos.

También la FGE realizará los procedimientos correspondientes para determinar la identidad de las víctimas.

 

 

 

 

