Presunto asaltante falleció al ser atropellado mientras huía de la policía en Apodaca, Nuevo León
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Febrero de 2026 a las 22:06:07
Apodaca, Nuevo León, a 24 de febrero de 2026.- Un presunto delincuente que habría cometido al menos tres asaltos en menos de 40 minutos, perdió la vida, luego de que fuera atropellado mientras intentaba huir de las autoridades en Apodaca, nuevo León.

Los hechos ocurrieron aproximadamente a las 17:00 horas de este martes, en el cruce de la Avenida Carlos Salinas de Gortari y Ojo de Agua, momento en el que el hombre se estaba desplazando en una motocicleta en dirección contraria sobre la primera vía y era perseguido por elementos policiacos.

Mientras trataba de huir, el sujeto se bajó de la moto e intentó continuar escapando a pie, pero fue alcanzado por una camioneta que lo impactó y por las heridas, falleció de manera instantánea.

De acuerdo a información preliminar, el presunto asaltante, minutos antes cometió un asalto en una carnicería de la colonia Valles de Santa Elena, en Zuazua y también fue señalado de dos robos en un mercado y en otro en una tienda del mismo municipio.

Los elementos de la Policía Municipal de Apodaca acordonaron el área, para conservar los indicios y que se pudieran realizar las diligencias correspondientes.

Asimismo, fue asegurada un arma de fuego que portaba el hombre, la cual fue puesta a disposición del Ministerio Público.

Peritos recabaron evidencias, revisaron la motocicleta y realizaron entrevistas a testigos de los hechos, así como al conductor de la camioneta involucrada, quien se quedó en el lugar para rendir su declaración.

Finalmente el cuerpo fue levantado y llevado al Servicio Médico Forense (SEMEFO), donde le practicarán la autopsia que marca la ley.

