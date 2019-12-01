Suman más 500 vehículos incendiados en carreteras locales por el abatimiento de “El Mencho”: SSP de Jalisco

Suman más 500 vehículos incendiados en carreteras locales por el abatimiento de “El Mencho”: SSP de Jalisco
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Febrero de 2026 a las 22:29:49
Guadalajara, Jalisco, a 24 de febrero de 2026.- Juan Pablo Hernández, titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Jalisco, dio a conocer que hasta el momento se tienen contabilizados más de 500 vehículos que fueron incendiados desde el pasado domingo, en respuesta de integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) al batimiento de su líder Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”.

“Son más de 500, actualmente tenemos contabilizados poco más de 150 vehículos que hemos retirado. Estamos hablando de 470 puntos en los que se retiraron los vehículos hacia un costado para poder liberar la vialidad, tanto en carreteras como en avenidas. Hay algunos vehículos que son grandes, entonces son pocas las grúas que existen en la Zona Metropolitana para poder retirar este tipo de camiones pesados”, indicó.

Además, aseguró que se encuentran apoyando con vigilancia a personal de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, debido a que están reparando las zanjas que abrieron grupos criminales en la carretera federal 200.

También dijo que será la Fiscalía General de la República quien defina qué tipo de explosivo se uso para cometer el ataque del coche bomba contra personal de la Guardia Nacional en San Juan de Los Lagos, en donde perdió la vida un oficial y tres más salieron heridos.

“De momento no tenemos todavía confirmado si fue coche bomba, si fue con algún artefacto explosivo, si fue con drones, si fue con algún armamento pesado con explosivos, todavía no lo sabemos. Lo que sí está confirmado pues es el evento que fue a través de explosivos y ya Fiscalía General de la República es quien en su momento nos dará esta información”.

 

