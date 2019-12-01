Ataque contra trabajadores de la Universidad Autónoma de Guerrero deja un muerto y dos heridos

Ataque contra trabajadores de la Universidad Autónoma de Guerrero deja un muerto y dos heridos
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Abril de 2026 a las 08:00:28
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Acapulco, Guerrero, a 20 de abril 2026.- Un ataque armado contra trabajadores de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro), dejó una mujer sin vida y dos personas más heridas, mientras se encontraban en un plantón en la sede del puerto de Acapulco.

De acuerdo con los primeros reportes, el tiroteo se registró durante la noche del 19 de abril, en el campus ubicado en la colonia Vista Alegre, en la esquina de las calles Río Balsas y Río Coyuca, justo donde se ubica la Coordinación General de la Zona Sur de la institución.

Las víctimas protestaban afuera de la universidad y pedían transparencia en el manejo de recursos de los laboratorios.

En un momento determinado, sujetos armados llegaron a bordo de una motocicleta y abrieron fuego de manera indiscriminada.

En ese sentido, la UAGro exigió justicia y que se encuentre a los responsables de esta agresión armada.

“Exigimos a la Fiscalía General del Estado el inicio inmediato de investigaciones exhaustivas que permitan identificar y sancionar a los responsables de tan cobarde acto”, expresó la institución educativa en redes sociales.

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