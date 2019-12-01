Ataque armado en bar de Oaxtepec deja cuatro personas sin vida y un herido

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Marzo de 2026 a las 08:41:10

Oaxtepec, Morelos, 29 de marzo del 2026.- Un ataque armado registrado en un bar de Oaxtepec en el estado de Morelos dejó un saldo de cuatro personas muertas y una más herida durante el desarrollo del fin de semana.

De acuerdo con reportes de medios locales, la agresión ocurrió alrededor de la 01:00 horas en el bar Tikis, ubicado sobre la calle Rómulo Hernández, lo que provocó una fuerte movilización de corporaciones de seguridad y servicios de emergencia.

En el lugar, paramédicos confirmaron que tres hombres, de entre 30 y 35 años de edad, ya no contaban con signos vitales.

Otras dos personas fueron trasladadas al Hospital General de Cuautla, donde una de ellas falleció posteriormente debido a la gravedad de sus heridas.

Peritos de la Fiscalía Regional Oriente de Morelos realizaron las diligencias correspondientes y localizaron al menos 20 casquillos percutidos en la escena del crimen.

Las autoridades iniciaron las investigaciones para esclarecer el ataque y dar con los responsables.