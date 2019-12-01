Ataque armado en Ventura Puente deja a un hombre lesionado en Morelia

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Septiembre de 2025 a las 20:48:57

Morelia, Michoacán, a 25 de septiembre del 2025. - Cerca de las 17 horas, la víctima se encontraba sobre la calle Lago de Pátzcuaro, momento en que fue sorprendido por desconocidos, mismos que le dispararon y enseguida huyeron.



Vecinos reportaron la situación al número de emergencia; al poco tiempo después arribaron autoridades locales y paramédicos, quienes socorrieron al individuo y lo canalizaron a un hospital para su rápida atención médica.

El paciente responde al nombre de Hugo, identificado por sus vecinos como "Huguito", de 50 años de edad, quien sufrió al menos cuatro impactos de proyectil de arma de fuego.

La fiscalia ya acordono el area, para el levantamiento de evidencia, misma que se analizara y se canalizara para la carpeta de investigacion correspondiente.