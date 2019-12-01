Ataque armado en Ventura Puente deja a un hombre lesionado en Morelia

Ataque armado en Ventura Puente deja a un hombre lesionado en Morelia
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Septiembre de 2025 a las 20:48:57
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 25 de septiembre del 2025. - Cerca de las 17 horas, la víctima se encontraba sobre la calle Lago de Pátzcuaro, momento en que fue sorprendido por desconocidos, mismos que le dispararon y enseguida huyeron.

Vecinos reportaron la situación al número de emergencia; al poco tiempo después arribaron autoridades locales y paramédicos, quienes socorrieron al individuo y lo canalizaron a un hospital para su rápida atención médica.

El paciente responde al nombre de Hugo, identificado por sus vecinos como "Huguito", de 50 años de edad, quien sufrió al menos cuatro impactos de proyectil de arma de fuego.

La fiscalia ya acordono el area, para el levantamiento de evidencia, misma que se analizara y se canalizara para la carpeta de investigacion correspondiente.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Ataque armado en Ventura Puente deja a un hombre lesionado en Morelia
Sin rastro del paradero de comerciante de Michoacán desaparecido por agentes de Moroleón, Guanajuato; diputado rechaza hacer exhorto al gobierno local
Detienen a venezolano armado con fusil, cartuchos y estupefacientes, en Apatzingán, Michoacán
Mantienen coordinación en operativo frontera: Josué Guerrero 
Más información de la categoria
Sin rastro del paradero de comerciante de Michoacán desaparecido por agentes de Moroleón, Guanajuato; diputado rechaza hacer exhorto al gobierno local
Detienen a venezolano armado con fusil, cartuchos y estupefacientes, en Apatzingán, Michoacán
Secretaría de Seguridad de Querétaro se transforma en Agencia de Seguridad Pública con mayores resultados
Familia de migrante michoacano muerto en Chicago busca justicia
Comentarios