Ataque armado en Tepito, Ciudad de México, deja una persona muerta y un herido

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Noviembre de 2025 a las 09:57:22
Ciudad de México, 4 de noviembre del 2025.- Una balacera suscitada en el barrio de Tepito, Ciudad de México, dejó como saldo un hombre sin vida y otro más herido.

Fue a través de las redes sociales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CDMX) donde se dio a conocer el hecho, mismo que tuvo lugar en la avenida Del Trabajo y la calle González Ortega, ubicadas en la colonia Morelos la noche del lunes 3 de noviembre de 2025.

De acuerdo con los primeros reportes, las víctimas se encontraban en el sitio en compañía de otras personas jugando a la poleana, juego que se inventó en las cárceles de México, cuando dos sujetos se aproximaron y sin mediar palabra abrieron fuego en su contra, para después darse a la fuga.

Hasta el momento, ninguna autoridad ha reportado la detención de personas por este hecho, que dejó un hombre muerto y otro más lesionado en la zona de Tepito.

Noventa Grados
