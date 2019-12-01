Ataque armado en Tangancícuaro deja una persona sin vida y una mujer herida

Tangancícuaro, Michoacán, 21 de marzo 2026.- Un saldo de un hombre muerto y una mujer herida, fue el que dejó el ataque a balazos del que fue objeto la pareja, hechos registrados en la colonia Loma Linda, de esta demarcación.

Al respecto se informó que autoridades policiacas y servicios de emergencia fueron alertados de que en un domicilio en la esquina de las calles Luis Mora y Alfredo B. Bonfil, habían atacado a balazos a varias personas.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal, y paramédicos de Protección Civil , estos últimos quienes auxiliaron a una mujer que estaba herida, además de

Conformar la muerte de un hombre situación por la que se solicitó la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC) quienes quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo de un individuo el cual presentaba lesiones producidas por proyectil de arma de fuego, restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.