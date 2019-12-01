Ataque armado en Morelia: balean a hombre dentro de su casa en la colonia Unión

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Enero de 2026 a las 11:39:52

Morelia, Michoacán, 30 de enero del 2026.- Con lesiones que ameritaron su traslado a un hospital, resultó un hombre el cual fue atacado a balazos en calles de la colonia Unión.

Al respecto se informó que autoridades policiacas y servicios de emergencia fueron alertados de que en el domicilio marcado con el número 211, de la calle Primera Cerrada de Filipinas, de la referida colonia, habían atacado a balazos a una persona.

Al sitio acudieron elementos toda de la Policía Morelia y paramédicos de Protección Civil, estos últimos quienes auxiliaron a Cristian Jonathan R., de 32 años de edad, el cual presentaba lesiones producidas por proyectil de arma de fuego.

Hechos anteriores que ya son investigados por las autoridades correspondientes.