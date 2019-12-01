Ataque armado en Celaya deja una persona sin vida y un detenido

Ataque armado en Celaya deja una persona sin vida y un detenido
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Septiembre de 2025 a las 20:10:22
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Celaya, Guanajuato, a 19 de septiembre del 2025. - Un ataque armado en la colonia Del Bosque dejó el saldo preliminar de una persona sin vida, un presunto detenido y un vehículo asegurado. 

El suceso ocurrió alrededor de las 6:00 de la tarde de este viernes en la calle Framboyan, donde se ubica un taller.

Según versiones, se escucharon disparos producidos por arma de fuego en el lugar, dejando gravemente herido a un masculino, quien fue trasladado a un centro médico donde se presume falleció.

Mientras la víctima era trasladada, elementos municipales y Guardia Nacional ubicaron a un presunto responsable y sobre avenida Juan Pablo Segundo esquina ingeniero Javier Barros Sierra, a una cuadra del Hospital Materno, fue asegurado con la motocicleta que se trasladó. 

El lugar del ataque fue delimitado con la cinta amarilla para ser procesado por la fiscalía del estado, lo que arrojará la verdadera mecánica de lo ocurrido y confirmará el saldo de los hechos.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Envían carteles mexicanos a sus soldados a Ucrania para capacitarse en drones FPV, la nueva arma que revolucionará las guerras en el mundo
Ataque armado en Celaya deja una persona sin vida y un detenido
Fiscalía lanza plataforma ciudadana para construir Plan de Persecución de Delitos 2025-2034
Necesaria la regulación de transporte de carga en carreteras mexicanas
Más información de la categoria
Envían carteles mexicanos a sus soldados a Ucrania para capacitarse en drones FPV, la nueva arma que revolucionará las guerras en el mundo
Sale expresidente de la Corte Arturo Zaldívar a defender la Ley de Amparo de Sheinbaum; le manda dedicatoria a Salinas Pliego
Mejora percepción de seguridad de los queretanos
Desmantelan red clandestina de videovigilancia en colonias de Uruapan, Michoacán
Comentarios