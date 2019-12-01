Ataque armado en bar de Villahermosa deja dos heridos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Febrero de 2026 a las 09:34:11

Villahermosa, Tabasco, 1 de febrero del 2026.- Un ataque armado registrado la tarde-noche del sábado en un bar de Villahermosa, Tabasco, dejó dos personas heridas.

Los hechos ocurrieron en el Bar Cachorros, ubicado en la colonia Centro, donde, de acuerdo con testigos, dos sujetos ingresaron al establecimiento y dispararon contra un cliente.

Durante la agresión, una mesera también resultó lesionada. Ambas personas fueron trasladadas a un hospital para recibir atención médica.

Este ataque se suma a otros dos hechos violentos registrados contra negocios de la colonia Centro durante enero. Uno de ellos ocurrió el 13 de enero, cuando el bar La Vaquita, ubicado a pocas cuadras del Bar Cachorros, fue blanco de un ataque armado.

Hasta el momento, no se reportan personas detenidas por lo ocurrido.