Atacan a tiros al presidente municipal de Temoac, Morelos

Atacan a tiros al presidente municipal de Temoac, Morelos
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Febrero de 2026 a las 08:26:00
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Temoac, Morelos, 1 de febrero del 2026.- El presidente municipal de Temoac, Morelos, Valentín Lavín Romero, fue víctima de un ataque a balazos durante la tarde del sábado, cuando se desplazaba en su vehículo sobre la carretera México–Oaxaca.

La agresión ocurrió a la altura del poblado de Amayuca, en el municipio de Jantetelco, donde, de acuerdo con reportes de medios locales, el edil se encontraba acompañado de su esposa cuando sujetos a bordo de una motocicleta abrieron fuego en una gasolinera.

Primeros informes señalaron que Lavín Romero resultó lesionado, por lo que fue trasladado de inmediato a un hospital para recibir atención médica especializada, donde fue reportado como estable.

Tras el ataque, se desplegó un fuerte operativo de seguridad por parte de corporaciones policiacas estatales en la zona.

Por su parte, la Fiscalía General del Estado de Morelos informó mediante un comunicado que ya inició las investigaciones correspondientes para esclarecer el ataque armado cometido en contra del presidente municipal de Temoac.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Choque entre un camión y un auto deja a una persona atrapada en El Marqués, Querétaro 
Estallan bloqueos en Buenavista, Michoacán: acusan desapariciones forzadas y señalan a municipales y mando de Tepalcatepec
Ultiman a tiros a un hombre en Zamora, Michoacán
Choca combi de la Ruta Azul en Zitácuaro, Michoacán; hay un herido
Más información de la categoria
Estallan bloqueos en Buenavista, Michoacán: acusan desapariciones forzadas y señalan a municipales y mando de Tepalcatepec
Ultiman a tiros a un hombre en Zamora, Michoacán
Adán Augusto López deja la coordinación de Morena en el Senado; dice ser "un soldado de la 4T"
México no dejará de enviar ayuda humanitaria a pesar de amenaza de aranceles de Trump, advierte Juan Ramón de la Fuente
Comentarios