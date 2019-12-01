Atacan a tiros al presidente municipal de Temoac, Morelos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Febrero de 2026 a las 08:26:00

Temoac, Morelos, 1 de febrero del 2026.- El presidente municipal de Temoac, Morelos, Valentín Lavín Romero, fue víctima de un ataque a balazos durante la tarde del sábado, cuando se desplazaba en su vehículo sobre la carretera México–Oaxaca.

La agresión ocurrió a la altura del poblado de Amayuca, en el municipio de Jantetelco, donde, de acuerdo con reportes de medios locales, el edil se encontraba acompañado de su esposa cuando sujetos a bordo de una motocicleta abrieron fuego en una gasolinera.

Primeros informes señalaron que Lavín Romero resultó lesionado, por lo que fue trasladado de inmediato a un hospital para recibir atención médica especializada, donde fue reportado como estable.

Tras el ataque, se desplegó un fuerte operativo de seguridad por parte de corporaciones policiacas estatales en la zona.

Por su parte, la Fiscalía General del Estado de Morelos informó mediante un comunicado que ya inició las investigaciones correspondientes para esclarecer el ataque armado cometido en contra del presidente municipal de Temoac.