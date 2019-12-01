Trump le responde a Sheinbaum: no habrá crisis humanitaria en Cuba porque "deben ceder"

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Febrero de 2026 a las 08:19:46

Washington, Estados Unidos, 1 de febrero del 2026.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró el sábado que Cuba podría buscar un “trato” con Washington tras el anuncio de aranceles a países que suministren petróleo a la isla, y confió en que la nación caribeña “volverá a ser libre”.

Trump hizo estas declaraciones a bordo del Air Force One, cuando la prensa le preguntó por las advertencias de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien advirtió que cortar el suministro de crudo a Cuba podría desencadenar una crisis humanitaria en la isla.

El mandatario dijo que “no tiene por qué haber una crisis humanitaria” y, en cambio, planteó que Cuba probablemente buscará negociar un acuerdo con Estados Unidos.

“Creo que probablemente vendrán a nosotros y querrían hacer un trato. Así que Cuba volverá a ser libre. Vendrán a nosotros y harán un trato”, afirmó Trump ante los reporteros.

El presidente también describió la situación de Cuba como “muy mala”, señalando que la isla dependía del dinero y del petróleo de Venezuela, apoyos que —según él— ya no están llegando tras las recientes acciones de Estados Unidos en la región.

Este pronunciamiento ocurre en medio de tensiones diplomáticas por la política energética hacia Cuba, en la que Estados Unidos ha impuesto aranceles a naciones que suministren petróleo a la isla con el objetivo de aislar al gobierno cubano y aumentar la presión para un cambio.