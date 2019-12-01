Adán Augusto López deja la coordinación de Morena en el Senado; dice ser "un soldado de la 4T"

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Febrero de 2026 a las 10:37:09

Ciudad de México, 1 de febrero del 2026.- Adán Augusto López Hernández anunció que deja la coordinación del grupo parlamentario de Morena en el Senado, aunque aclaró que permanecerá como integrante de la bancada, la cual ahora será encabezada por Ignacio Mier.

Durante una breve reunión plenaria, el legislador informó a sus compañeros sobre su decisión de separarse también de la Junta de Coordinación Política, al considerar que ya se cumplieron los objetivos que tenía al frente del grupo.

“Comuniqué al grupo parlamentario que he tomado la decisión de retirarme de la coordinación del grupo parlamentario, que, como que soy un político profesional al que le gusta asumir retos, y ahora ya cumplimos con algunas de las tareas que teníamos encomendadas, el construir una mayoría calificada, el que se consolidara lo que se conoció desde un inicio como el plan C”, explicó.

López Hernández señaló que continuará realizando trabajo legislativo y territorial, reiterando su compromiso con el movimiento de la Cuarta Transformación.

“Soy un soldado más de la Cuarta Transformación, y, por ende, pues estaré haciendo trabajo legislativo los días que corresponde estar, pero voy a hacer también trabajo territorial, que requiere de todo nuestro esfuerzo, nuestra entrega, nuestro compromiso, y yo a este movimiento no le voy a fallar nunca”, afirmó.

Finalmente, aseguró que no buscará un cargo diplomático, luego de oficializar su salida de la coordinación parlamentaria.