Choca combi de la Ruta Azul en Zitácuaro, Michoacán; hay un herido

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Febrero de 2026 a las 11:06:51

Zitácuaro, Michoacán, 1 de febrero del 2026.- Con lesiones que ameritaron su traslado a un hospital, resultó el chofer de una camioneta del servicio público, el cual chocó contra una vivienda en la esquina de las calles Lerdo de Tejada Otiente e Ignacio Manuel Altamirano Sur en el municipio de Zitácuaro, Michoacán.

Al respecto se informó que autoridades policiacas y servicios de emergencia fueron alertados de que en el referido lugar se había registrado un accidente vehicular.

Al sitio acudieron elementos de tránsito así como paramédicos de Protección Civil, estos últimos quienes auxiliaron a una persona que ataba inconsciente, misma que fue trasladada a un hospital.

Entre tanto personal del área de Peritos de Tránsito se hice un cargo de lo concerniente al choque de una camioneta de la ruta Azul, número económico 07.