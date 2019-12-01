México no dejará de enviar ayuda humanitaria a pesar de amenaza de aranceles de Trump, advierte Juan Ramón de la Fuente

Ciudad de México, 1 de febrero del 2026.- México no aceptará suspender la ayuda humanitaria a ningún país que la necesite y hará todo lo que esté a su alcance para garantizar que ese apoyo llegue, advirtió el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente.

El canciller fijó esta postura luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con imponer aranceles a los países que suministren petróleo a Cuba, mientras que el gobierno mexicano ha reiterado que el envío de crudo a la isla responde a razones humanitarias.

Durante su participación en la reunión plenaria de los diputados federales de Morena, donde se definió la agenda del próximo periodo de sesiones, De la Fuente subrayó:

“No aceptamos que no haya ayuda humanitaria cuando algún país del mundo lo requiere y lo vamos a seguir ejerciendo, porque además este es el mecanismo que nos permite mantener vivo el diálogo, y este es el mecanismo que nos permite mandarle el mensaje a los pueblos que lo requieren: México hará siempre todo lo que esté a su alcance para que la ayuda humanitaria llegue cuando se necesite”.

El titular de la SRE destacó que la ayuda humanitaria es una herramienta clave de la política exterior mexicana, al permitir el diálogo y la cooperación internacional en momentos de crisis.