Ultiman a tía y prima de Mario Delgado en Colima; Gobierno abate a los presuntos responsables horas después

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 31 de Enero de 2026 a las 22:52:23

Colima, Col., 31 de enero de 2026.– La violencia volvió a golpear con furia, esta vez tocando directamente a la élite política del país. Dos mujeres, tía y prima del secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, fueron ejecutadas a balazos dentro de su propio hogar, en un ataque que estremeció a Colima y desató una reacción inmediata de las fuerzas de seguridad estatales.

Las víctimas, María Eugenia “Geña” Delgado y su hija Sheila Amezcua Delgado, fueron asesinadas alrededor de las 5:00 de la madrugada del sábado, en su domicilio ubicado entre las calles Río Salado y Fray Pedro de Gante, en la colonia Placetas Estadio. Sujetos armados irrumpieron en la vivienda y abrieron fuego sin dar oportunidad de escapar. No hubo advertencias. No hubo piedad.

Vecinos despertaron con el estruendo de los disparos y el horror de saber que, dentro de esa casa, dos mujeres dedicadas a la elaboración y venta de comida y pasteles habían sido silenciadas para siempre.

Persecución, balas y muerte

Horas después del doble homicidio, el caso dio un giro explosivo. Autoridades estatales activaron un operativo de rastreo que derivó en una persecución y un enfrentamiento armado en la colonia Punta Diamante, en Villa de Álvarez.

Ahí, tres presuntos responsables fueron abatidos por fuerzas de seguridad, tras abrir fuego contra los agentes. En el intercambio de disparos, un elemento de la Fiscalía General del Estado resultó herido, aunque fue reportado fuera de peligro.

El vehículo presuntamente utilizado en la huida fue ubicado y vinculado directamente con el ataque, lo que permitió cerrar el cerco en cuestión de horas.

Hasta el momento, la Fiscalía de Colima no ha confirmado el móvil del crimen ni si se trató de un ataque dirigido por el parentesco de las víctimas con figuras políticas nacionales. La investigación sigue abierta y se analiza el caso bajo protocolos de homicidio con perspectiva de género.

Mientras tanto, Colima suma otro capítulo sangriento a su historia reciente, y México vuelve a preguntarse por qué la justicia parece llegar con distinta velocidad, dependiendo de a quién alcance la bala.