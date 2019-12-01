Arroja dron explosivo en zona habitacional de Queréndaro, Michoacán: Militares y policías implementan operativo

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Abril de 2026 a las 00:49:56

Queréndaro, Mich., a 22 de abril de 2026.— La noche del martes se vivieron momentos de tensión en la colonia El Calvario, donde se desplegó un fuerte operativo de seguridad por la presencia de un artefacto explosivo que habría sido arrojado mediante un dron por delincuentes.

De acuerdo con versiones preliminares, fueron vecinos del lugar quienes alertaron a las autoridades luego de observar la caída de un objeto sospechoso al interior de una vivienda. El hecho generó temor e incertidumbre entre los habitantes, quienes desconocían la naturaleza del dispositivo.

Elementos de corporaciones municipales y personal militar acudieron al sitio y, tras una inspección inicial, confirmaron la presencia del artefacto, por lo que procedieron a acordonar el área para evitar cualquier riesgo a la población.

Posteriormente, especialistas en manejo de explosivos intervinieron para desactivar el dispositivo, logrando inhabilitarlo y retirarlo de forma segura. No se reportaron personas lesionadas ni daños materiales de consideración.

Tras el incidente, fuerzas federales y locales implementaron un operativo en la zona con el objetivo de reforzar la seguridad y prevenir nuevos hechos que pongan en riesgo a la ciudadanía.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado de manera oficial el origen del artefacto ni la mecánica exacta de los hechos, por lo que las investigaciones continúan.