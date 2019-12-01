Cámara de Diputados alista votación para designar consejeros del INE entre desacuerdos de la oposición

Cámara de Diputados alista votación para designar consejeros del INE entre desacuerdos de la oposición
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Abril de 2026 a las 21:16:34
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Ciudad de México, 21 de abril de 2026.- Kenia López Rabadán, presidenta de la Cámara de Diputados, informó que ya recibió de la Junta de Coordinación Política el acuerdo con los tres nombres que se someterán a votación del pleno para cubrir vacantes de consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE).

Los perfiles propuestos son: Blanca Yassahara Cruz García, Frida Denisse Gómez Puga y Arturo Manuel Chávez López.

El documento también refleja las posturas de los grupos de oposición. El Partido Acción Nacional (PAN) firmó en contra del acuerdo, mientras que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) dejó constancia de su rechazo. Por su parte, Movimiento Ciudadano señaló que no fue avisado para participar en la votación.

Se prevé que el pleno de la Cámara de Diputados discuta y vote este mismo día el acuerdo. Para su aprobación, se requiere el respaldo de las dos terceras partes de los diputados presentes.

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