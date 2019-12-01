Tras sostener reunión con Claudia Sheinbaum, concesionarios del sector gasolinero aceptaron respetar tope de 28 pesos por litro

Ciudad de México, a 21 de abril de 2026.- Tras un encuentro con representantes del sector gasolinero, el gobierno federal logró avanzar en su intención de contener el costo del diésel en el país. Luego de una reunión de aproximadamente hora y media con la presidenta Claudia Sheinbaum, algunos concesionarios confirmaron que aceptaron respetar un tope máximo de 28 pesos por litro de este combustible.

Los empresarios del ramo señalaron que este acuerdo responde a la propuesta inicial planteada por la administración federal, aunque aclararon que se trata de una medida que será revisada en el corto plazo. En ese sentido, adelantaron que en las próximas semanas sostendrán una nueva reunión con la mandataria para evaluar los resultados y posibles ajustes.

Días antes, la presidenta había explicado que el gobierno implementó un mecanismo de apoyo para facilitar la disminución del precio del diésel, el cual consiste en la reducción del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS). Esta medida busca amortiguar el impacto económico en el sector energético.

El objetivo central, de acuerdo con lo expuesto por el gobierno, es evitar que el encarecimiento del diésel se traslade al costo de productos y mercancías, ya que este combustible es clave en el transporte de bienes a nivel nacional. Con ello, se pretende proteger tanto a consumidores como a la cadena de suministro.