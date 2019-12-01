Ataque armado deja tres muertos en Tula, Hidalgo; hay una menor herida

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Enero de 2026 a las 07:14:18
Tula, Hidalgo, a 8 de enero 2026.- Al menos tres integrantes de una familia perdieron la vida y una menor de edad resultó herida luego de un ataque armado que se llevó a cabo en el interior de una vivienda ubicada en el municipio de Tula, Hidalgo.

De acuerdo con información oficial, las víctimas son dos personas de la tercera edad y un adulto, quienes fueron asesinados por sujetos armados en la comunidad de Michimolaya, perteneciente a la cabecera municipal mencionada.

Además, se dio a conocer que la niña, de 10 años de edad, recibió impactos de bala en el brazo izquierdo y la pierna derecha, por lo que fue trasladada de inmediato al Hospital Regional Tula-Tepeji, donde permanece bajo atención médica.

“La menor se encuentra estable y está siendo atendida por personal especializado”, señalaron fuentes cercanas a la investigación.

Cabe mencionar que en lo que va del año ya se acumulan 10 homicidios en Tula.

Noventa Grados
