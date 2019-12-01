Ataque armado deja 3 personas sin vida en Álamo de Temapache, Veracruz

Álamo de Temapache, Veracruz, a 20 de enero de 2026.- Un ataque armado registrado la tarde de este martes dejó como saldo tres personas fallecidas en la comunidad de Estero del Ídolo, perteneciente al municipio de Álamo de Temapache, en el norte del estado de Veracruz.

De acuerdo con versiones recabadas en el lugar, hombres armados arribaron a la zona conocida como La Báscula y dispararon contra las víctimas, quienes se encontraban descansando bajo un árbol a un costado de la carretera federal Álamo–Tihuatlán.

En el sitio perdieron la vida dos hombres identificados como Erasmo y Felipe. Una mujer que los acompañaba, de nombre Yolanda, resultó gravemente herida y fue trasladada a un hospital cercano, donde posteriormente se confirmó su fallecimiento.

De manera extraoficial, se informó que las tres personas se dedicaban a actividades relacionadas con la compra y venta de naranja, uno de los principales productos agrícolas de la región.

Tras el ataque, elementos de distintas corporaciones de seguridad acudieron al lugar y acordonaron el área para preservar la escena, en espera del arribo de personal de la Fiscalía General del Estado de Veracruz. Más tarde, peritos y médicos forenses realizaron el levantamiento de los cuerpos y aseguraron los indicios necesarios para el inicio de las investigaciones correspondientes.

Hasta el momento, las autoridades no han emitido información oficial sobre este triple homicidio y no se reportan personas detenidas. Este hecho se suma a otros episodios de violencia registrados recientemente en Álamo de Temapache y en la zona norte de Veracruz, entre ellos el ataque armado ocurrido el pasado 13 de enero contra un domicilio propiedad de un docente y comerciante del municipio.